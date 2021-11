Polizisten mit Waffe bedroht - 24-Jähriger festgenommen

Gelsenkirchen. Der Mann war beobachtet worden, wie er mit Waffen hantierte. Anschließend ging er auf die alarmierten Polizisten los. Die nahmen ihn fest.

Weil er Polizeibeamte mit einer Waffe bedroht hat, wird nun gegen einen 24-jährigen Gelsenkirchener ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann war laut Polizeibericht am Samstagmorgen von einer Zeugin beobachtet worden, als er zwei Schusswaffen zusammengebaut und anschließend mit Munition beladen hatte. Die Zeugin habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Als die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, habe der Mann eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Auf die Aufforderung der Beamten, die Waffe niederzulegen, habe der 24-Jährige nicht regiert, sondern habe die Polizisten mit der vorgehaltenen Waffe bedroht . Erst als die Beamten drei Warnschüsse in die Luft abgegeben hatten, habe er seinen Widerstand aufgegeben.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann mit Softairwaffen hantiert hatte. Den 24-Jährigen erwartet dennoch ein Strafverfahren. (red)

