Polizisten beleidigt: Haftstrafe für Wiederholungstäter

Gelsenkirchen. 28-Jähriger mit langem Vorstrafenregister steht vor dem Gelsenkirchener Amtsgericht. Ihn erwartet zudem noch ein Prozess wegen schweren Raubes.

Das Vorstrafenregister für den Deutsch-Libanesen Ghazi A. ist noch länger geworden. Das Schöffengericht verurteilte den 28-Jährigen wegen Beleidigung eines Polizisten und Fahrens ohne Führerschein zu sechs Monaten Freiheitsentzug. Der junge Mann, der aus der Haft vorgeführt wurde, wird seine jetzt zu verbüßende Haftstrafe von 18 Monaten um weitere sechs Monate verlängern müssen.

Haftstrafe verlängert – Gelsenkirchener beleidigt Polizisten

Ghazi A. ist kein Unbekannter am Amtsgericht. Wegen Betrugs, Beleidigung, Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung musste er sich bereits vor Gericht verantworten. Überwiegend verhängten die Gerichte Geldstrafen. Auch hatte er sich schon häufiger ans Steuer eines Pkw gesetzt, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. 16 Einträge sind im Vorstrafenregister festgehalten.

Um einen gültigen Führerschein ging es auch in diesem Strafverfahren wieder. Bei einer Kontrolle am 1. Dezember 2020 war einem Polizeibeamten aufgefallen, dass Ghazi A. am Steuer eines Autos saß. Nach seiner Recherche stellte der Polizist fest, dass der 28-Jährige seinen eingezogenen Führerschein immer noch nicht erhalten hatte. Bei der Medizinisch Psychologischen Untersuchung hatte er zwar nachhelfen wollen, ein positives Gutachten zu erhalten, doch die Wiedererteilung des Führerscheins blieb ihm verwehrt. Seine versuchte Manipulation war aufgefallen.

Lesen Sie auch: Lecker und gemütlich: die besten Frühstückscafé der Stadt

Das Verfahren wegen erneuten Fahrens ohne Führerschein nahm somit seinen Lauf. Doch erwies es sich im Laufe des Prozesses als schwierig, dem 28-Jährigen die Tat nachweisen zu können. Denn am Tag der Kontrolle will Ghazi A. an der Beerdigung einer Verwandten in Braunschweig teilgenommen haben. Die Zeugen, die mit ihm auf der Hin- und Rückfahrt im Auto gesessen haben wollen, machen widersprüchliche Angaben. Über den Zeitpunkt der Beerdingung wie auch den der Rückfahrt muss sich das Gericht unterschiedliche Angaben anhören. Mal ist der Wagen auf der Rückfahrt ohne Stopp durchgefahren, mal haben die fünf Personen, die im Auto gesessen haben, eine Pause eingelegt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das Gericht hat erhebliche Zweifel an der Darstellung der Zeugen, die alle verwandt sind mit dem Angeklagten. Es glaubt dem Polizisten, der nach seiner Zeugenaussage Ghazi A. eindeutig als Fahrer erkannt hatte. Der 28-Jährige, meinte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Rediger, sei bei der Polizei bekannt wie ein bunter Hund.

Lesen Sie auch:Verkauf: die teuersten Villen und Häuser in Gelsenkirchen

Überzeugt ist das Gericht auch davon, dass der zweifache Familienvater am 7. November 2020 einen Polizisten beleidigt hatte. Du „Muschi“ hatte er dem Beamten zugerufen. „Die Zeit der Geldstrafen ist vorbei“, wandte sich der Vorsitzende an den Angeklagten. „Eine positive Prognose haben Sie nicht.“ Auf Ghazi A. wartet bereits der nächste Prozess. Demnächst steht er wegen schweren Raubes vor dem Landgericht.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen