Polizeischule: Entscheidung für Standort endgültig gefallen

Mal im Rathaus, mal in der U-Bahn, mal an der Schalker Arena: Die Absolventen der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung werden in Gelsenkirchen immer wieder öffentlichkeitswirksam ins Bild gesetzt. Doch wird es solche Szenen auch in Zukunft noch in Gelsenkirchen geben?