Polizeikontrolle: Gelsenkirchenerin hält auf Beamte zu

Gelsenkirchen. Eine Gelsenkirchener Autofahrerin hielt bei einer Polizeikontrolle nicht an und fuhr auf die Beamten zu. Jetzt erwartet sie ein Strafverfahren.

Schreckmoment für Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen: Als sie eine Frau anhalten wollten, hielt diese mit einem Auto auf die Beamten zu.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Polizei an der Hattinger Straße/Krayer Straße gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt, zu diesem Zweck richteten die Beamten eine gut ausgeleuchtete Kontrollstelle ein. Gegen 2.55 Uhr signalisierten sie einer 56-jährige Gelsenkirchenerin, die mit ihrem Auto auf der Hattinger Straße in Richtung Norden unterwegs war, dass sie anhalten sollte. Stattdessen fuhr die Frau mit ihrem Auto aber direkt auf die Polizisten zu, die zu Seite treten mussten.

Die Gelsenkirchenerin stand unter dem Einfluss von Alkohol

Die Polizisten nahmen unverzüglich die Verfolgung mit einem Streifenwagen auf, durch Blaulicht, Martinshorn und dem Signal „Stop – Polizei“ forderten sie die Frau zum Anhalten auf. Etwa 350 Meter nach dem Kontrollpunkt hielt die Frau an. Sie war alleine im Auto und stand unter dem Einfluss von Alkohol, die Beamten nahmen sie mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Beamten verboten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen