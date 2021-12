Die Polizei rückte am Samstagabend zu einem Einsatz in Gelsenkirchen-Bismarck aus.

Polizei Gelsenkirchen Polizeihund „Duke“ stoppt aggressiven Mann (30) in Bismarck

Gelsenkirchen. Einen aggressiven Mann, der am Samstagabend durch Gelsenkirchen-Bismarck lief, stoppten die Beamten dank der Hilfe von Polizeihund „Duke".

Dank der Hilfe von Polizeihund „Duke“ konnten die Einsatzkräfte der Polizei am Samstagabend in Bismarck einen aggressiv auftretenden Passanten aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 21 Uhr waren Zeugenhinweise bei der Polizei gelandet, dass ein äußerst aggressiv auftretenden Mann zu auf der Bismarckstraße unterwegs sei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 21.20 Uhr ein Verdächtiger, auf den die Personenbeschreibung passte, durch einen Polizeidiensthundführer erkannt.

Hund biss Aggressor in den rechten Unterarm

Nachdem der Beamte mit seinem Diensthund „Duke“ das Polizeifahrzeug verlassen hatte, griff laut Polizei der Verdächtige den Beamten sofort mit erhobenen Fäusten an. Polizeihund „Duke“, dessen Einsatz laut angekündigt worden sei, biss den Aggressor in den rechten Unterarm.

Da der Gelsenkirchener (30) dennoch nicht zu beruhigen war, legten ihm die Beamten Handfesseln an. Er wurde deshalb auch nicht in das Polizeigewahrsam, sondern in die psychiatrische Einrichtung eines Krankenhauses gebracht. Der Mann wurde durch den Hundebiss leicht verletzt. Strafanzeige gegen ihn wurde erstattet.

