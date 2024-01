Diebe & Festnahme Polizeihund „Bumblebee“ enttarnt Dieb in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Ückendorf Drei mutmaßlichen Dieben hat die Polizei auf frischer Tat das Handwerk gelegt. Diensthund verhindert Untertauchen im nahen Wald.

Hinter Gittern landeten drei mutmaßliche Diebe in Gelsenkirchen. Bei dem nächtlichen Einsatz spielte Diensthund „Bumblebee“ eine tragende Rolle – die Spürnase enttarnte einen der Diebe, der sich in einem Wäldchen zu verstecken versucht hat.

Diebstahl auf einem Firmengelände in Gelsenkirchen-Ückendorf - Kanalrohre im Transporter

Verdächtige Geräusche und Bewegungen auf einem Firmengelände im Ückendorfer Exterbruch führten am Samstag, 20. Januar, 2024, gegen drei Uhr zu dem Polizeieinsatz auf dem Gelände einer Firma. Das Gelände wurde umstellt, als die Einsatzkräfte auf einen Kleintransporter stießen, in dem bereits mehrere Kanalrohre abgelegt worden waren. Am Transporter befanden sich drei Männer. Ein Mann blieb auf dem Fahrersitz im Transporter sitzen, die beiden Komplizen flüchteten bei Eintreffen der Polizisten zu Fuß.

Der erste Flüchtige wurde nach einer kurzen Flucht in Richtung Ostpreußenstraße/Exterbruch durch Beamte gestellt. Der zweite Verdächtige flüchtete in ein angrenzendes Waldstück, wo die Beamten seine Spur zunächst verloren. Deshalb kam Diensthund „Bumblebee“ zum Einsatz. Der Diensthund nahm Witterung auf und stellte den Gesuchten in einem dichten Gebüsch.

Enttarnt durch das Gebell des Hundes, kroch der Mann aus seinem Versteck hervor und ließ sich widerstandslos von den Beamten mit Handfesseln fixieren. Die Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren verfügen nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft und wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

