Polizeieinsatz: Grillparty mit 70 Gästen in Gelsenkirchen

Eine gut besuchte Grillparty (Symbolfoto) hat die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 18. April, aufgelöst. Die rund 70 Gäste saßen eng beieinander und trugen keine Masken.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine gut besuchte Grillparty hat die Gelsenkirchener Polizei aufgelöst. Die rund 70 Gäste saßen eng beieinander und trugen keine Masken.

Zu den über 3700 Bußgeldverfahren, die in Gelsenkirchen bislang eingeleitet wurden, kommt jetzt noch eine stattliche Menge dazu. Polizisten haben am Sonntag, 18. April, eine nicht erlaubte private Grillparty aufgelöst - mit 70 Gästen.

Partyteilnehmern in Gelsenkirchen drohen saftige Bußgelder

„Die genauen Hintergründe des unerlaubten Treffens sind uns noch nicht bekannt“, sagte Polizeisprecher Matthias Büscher am Montagvormittag. Als etwa ob alle Partygäste aus Gelsenkirchen kommen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Klar ist, laut Bußgeldkatalog drohen den Teilnehmern ein Bußgeld von 250 Euro pro Kopf, dem Veranstalter sogar 500 Euro Strafe.

Partygäste saßen dicht beieinander und trugen keine Schutzmaske

Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag zur Rotthauser Straße gerufen, wo in einer Wohnung und in einem Hinterhof die rund 70 Personen eng beieinander und ohne Mund-Nasen-Schutz feierten.

Von einem 20-jährigen Beteiligten, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung und erteilten ihm einen Platzverweis. Auch gegen diverse andere Partygäste fertigten die Polizisten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, ehe sie die Veranstaltung auflösten.