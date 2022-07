Polizei sucht vermissten Gelsenkirchener Senior (72)

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Auf die Hilfe von Bürgern hofft die Gelsenkirchener Polizei bei der Suche nach einem Vermissten. Der 72-Jährige wurde zuletzt Ende Juni gesehen.

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten 72-jährigen Gelsenkirchener um Mithilfe der Bevölkerung.

Polizei: Wer kann helfen, den vermissten Gelsenkirchener Heinz S. zu finden?

Wird seit Ende Juni vermisst: der Gelsenkirchener Heinz S (72). Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der gesuchte Heinz S. war zuletzt gegen 18 Uhr am 30. Juni dieses Jahres, einem Donnerstagabend, an seiner Wohnanschrift an der Uechtingstraße in Schalke-Nord gesehen worden. Der Vermisste ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat graue Haare sowie einen Vollbart. Zuletzt trug der als „hager“ beschriebene Senior vermutlich ein T-Shirt und eine kurze graue Hose.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 72-jährigen Gelsenkircheners machen kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112, 0209 365 8240 oder 0209 365 2160. zu melden.

