Polizei sucht vermisste Frau aus Gelsenkirchen-Rotthausen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine 58-jährige Frau aus Gelsenkirchen wird vermisst – sie benötigt dringend ihre Medikamente. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach einer vermissten Frau aus Gelsenkirchen-Rotthausen und bittet dabei um Mithilfe.

Seit Mittwoch, 19. Mai, wird die 58 Jahre alte Gelsenkirchenerin vermisst. Die Frau wurde zuletzt gegen 19 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Achternbergstraße in Rotthausen gesehen und benötigt dringend Medikamente.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Mithilfe

Die Vermisste trägt wahrscheinlich eine blaue Jacke mit hellem Fellkragen, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Turnschuhe und hat einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-7112, unter 0209 365-8240 oder unter 0209 365-2160 entgegen.

