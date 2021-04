Polizei sucht Täter-Duo wegen versuchten Tötungsdelikts

Zwei albanische Staatsbürger sollen in Februar an einem versuchten Tötungsdelikt in Gelsenkirchen beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht sie.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe: Gesucht werden zwei Männer, die derzeit auf der Flucht sind. Sie stammen aus Albanien und hielten sich zuletzt bevorzugt im Raum Oberhausen auf. Gegen sie wird wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

23-Jähriger Mann wurde von einer fünfköpfigen Tätergruppe schwer verletzt

Auch der albanische Staatsbürger Albi Ballolli wird nun öffentlich mit diesem Foto von der Polizei Gelsenkirchen gesucht. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die beiden Gesuchten sollen laut Polizei zu einer fünfköpfigen Tätergruppe gehört haben, die in der Nacht auf den 24. Februar gegen 0.25 Uhr einen Mann (23) in einem Wohnhaus an der Olgastraße in Bulmke-Hüllen bei einem Angriff schwer verletzt hatte. Die Polizei richtete daraufhin eine Mordkommission ein.

Dank ihrer Ermittlungen konnten dann am 11. März drei Tatverdächtige festgenommen werden: ein 29-Jähriger und ein 40-Jähriges aus Greven sowie ein 41-Jähriger ohne festen Wohnsitz.. Sie sitzen seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden übrigen Gesuchten sind seitdem auf der Flucht.

Gesuchte haben sich im Raum Oberhausen aufgehalten

Weil alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos zugestimmt. Xhiku Beqiri und Albi Ballolli sind albanische Staatsbürger und haben sich laut Polizei vor der Tat vornehmlich im Bereich Oberhausen aufgehalten. Zudem waren beide auf verschiedenen Baustellen (Innenausbau) in NRW tätig, sind dort aber, aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status, nicht angemeldet gewesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich beide noch in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.

Hinweise zu den beiden Männern oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Gelsenkirchen entgegen unter: 0209/365-7112 oder -8240.