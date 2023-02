Polizei sucht Steinwerfer aus Hassel: Fotos veröffentlicht

Gelsenkirchen. Er hat per Steinwurf eine Scheibe zerstört und die Inhaberin des Hauses bedroht: Die Polizei sucht mit Fotos nach dem bislang unbekannten Mann.

In einem Fall von Sachbeschädigung und Bedrohung bittet die Polizei nun die Gelsenkirchener Bevölkerung um Mithilfe.

Gesucht wird ein bislang unbekannter Täter, der am Sonntag, 2. Oktober 2022, gegen 11.50 Uhr auf dem Marthaweg in Hassel per Steinwurf eine Scheibe eingeworfen haben soll. Das betroffene Hauses gehört einer 35-jährigen Gelsenkirchenerin. Zudem soll er laut Polizei die Geschädigte bedroht haben.

Bilder aus einer privaten Überwachungskamera liegen vor

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Nun hat die Polizei Bilder einer privaten Überwachungskamera veröffentlicht. Das sei nötig gewesen, da alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft seien, so die Polizei.

Die Ermittler fragen nun: Wer kennt diesen Mann? Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

