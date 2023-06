Polizei sucht mit Fotos nach gewalttätigen Schalke Fans

Gelsenkirchen/Berlin. Nach Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten beim Auswärtsspiel in Berlin, fahndet die Polizei jetzt mit Fotos der mutmaßlichen Schläger.

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach mehreren Tatverdächtigen. Die Männer aus dem Schalker Fanblock sollen bei der Bundesligabegegnung Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04 am 23. Oktober 2022 an einem „schweren Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte“ beteiligt gewesen sein.

Einige Schalke-Fans waren laut Polizeiangaben nach der 1:2-Niederlage ihres Clubs in Berlin aneinandergeraten. Als die Polizisten eingreifen wollten, hätten mehrere Unbekannte sie körperlich angegriffen und mit Bechern beworfen. Bei dem Versuch, einen von ihnen festzunehmen, hätten umstehende Gästefans die Beamten geschlagen und getreten. Mehrere Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, ein Polizist stürzte eine Treppe hinab und sei dann von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten worden. Der Beamte erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so die Behörden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt ein für Sportgewalt zuständiges Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin unter den Telefonnummern 030 4664 9645 10, per E-Mail an lka645gef@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Stichwort „Wiedererkannter Straftäter anlässlich des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04.“ entgegen.

Die Fotos von den Tatverdächtigen finden Sie hier.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen