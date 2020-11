Polizei sucht Gelsenkirchener (24) nach Messerattacke

Bei einem Streit zwischen zwei Männern aus Gelsenkirchen ist der ältere der beiden Kontrahenten am Samstag mit einem Messer (Symbolbild) verletzt worden.

Gelsenkirchen-Bulmke. Bei einem Streit zwischen zwei Männern aus Gelsenkirchen ist der ältere der beiden Kontrahenten am Samstag mit einem Messer verletzt worden.

Zwei 24 und 26 Jahre alte Gelsenkirchener sind am Samstag, 31. Oktober, gegen 10.25 Uhr im Bulmker Park unweit der Hohenzollernstraße in Gelsenkirchen-Bulmke in Streit geraten. Der Jüngere verletzte den Älteren mit einem Messer und flüchtete anschließend.

26-jähriger Gelsenkirchener nach Messerattacke stationär im Krankenhaus

Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen, der dem Opfer flüchtig bekannt ist, nicht an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.