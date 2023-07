Polizei sucht Diebe mit Fotos aus Gelsenkirchener Supermarkt

Gelsenkirchen. Ein versuchter räuberischer Diebstahl in einem Gelsenkirchener Discounter endet erfolglos. Die Polizei sucht nun mit Foto nach den Tätern.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet bei der Suche nach bislang unbekannten Tätern die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer kennt die Frau? Foto: Polizei

Veröffentlicht wurden nun Bilder einer Überwachungskamera aus einem Discounter am Kärntner Ring in Gelsenkirchen-Beckhausen. Dort wollten laut Polizei am 4. März gegen 19 Uhr die abgebildeten Personen mit einem voll bepackten Einkaufswagen den Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen.

Jugendlicher Mittäter schubste Discounter-Mitarbeiterin zu Boden

Eine Mitarbeiterin (40) bemerkte das, verfolgte das Duo und hielt den Einkaufswagen fest. Daraufhin wurde sie von einem Jugendlichen, der dazu gehörte, geschlagen und zu Boden geschubst. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten ohne den Einkaufswagen zu einem Parkplatz, wo ein älterer Mann in einem Auto wartete. Alle fuhren davon.

Hinweisgeber können sich bei der Polizei Gelsenkirchen melden

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Hinweise an die Polizei:0209 365-8112oder -8240.

