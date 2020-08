Gelsenkirchen: Polizei sucht Dieb mit auffällig blauen Augen

Die Polizei kontrollierte mehrere verdächtige Jugendliche in der Gelsenkirchener Altstadt.

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen ist auf der Suche nach einem jungen Fahrradräuber. Er soll blonde Haare und auffällig blaue Augen haben.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem jungen Fahrradräuber, der am Montagabend in der Altstadt auffällig geworden war. Eine Zeugin hatte um 18.34 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Jugendlicher aus einer größeren Personengruppe heraus ein vorbeigehendes Kind erst geschlagen und ihm dann das Fahrrad abgenommen hatte. Es folgte die Überprüfung mehrerer verdächtiger Personen, der Täter wird indes noch gesucht.

Als die Beamten kurz nach der Alarmierung am Heinrich-König-Platz eingetroffen waren, rannten sofort mehrere Jugendliche davon. Ein Gelsenkirchener (14) konnte eingeholt und festgehalten werden. Um eine weitere Flucht zu verhindern, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der Jugendliche gab an, nichts mit dem Raub des Fahrrades zu tun zu haben. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zwei weitere Jugendliche (13 und 14) mussten mit zur Wache. Dort wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Noch während des Einsatzes brachte ein unbekannter Zeuge das gestohlene Rad zurück und übergab es den Einsatzkräften. Der flüchtige Fahrraddieb wird wie folgt beschrieben: 11-13 Jahre, blonde Haare, auffällig blaue Augen.

Einer der Jugendlichen (15), der ebenfalls kontrolliert werden sollte, wehrte sich körperlich und bedrohte die Polizeibeamten verbal. Auch er kam in Handfesseln zur Wache, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei sucht weitere Zeugen: 0209/365-7512 oder -8240.