Polizeisuche beendet: Senior aus Gelsenkirchen wieder daheim

Gelsenkirchen-Erle. Der in Gelsenkirchen zuletzt vermisste Senior ist wieder heimgekehrt. Damit endet die Polizeisuche.

Suche nach einem vermissten Senior durch einen öffentlichen Aufruf der Gelsenkirchener Polizei ist beendet. Der Gesuchte ist wieder heimgekehrt, das meldet das Präsidium am Montag, 28. November.

Spur des 63-jährigen Gelsenkircheners verlor sich an der Cranger Straße

Der gesuchte Senior war zuletzt um 8.30 Uhr am vergangenen Montagmorgen (21. Nov.) an seiner Wohnanschrift an der Cranger Straße in Erle gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur, sein Verschwinden löste kurz darauf eine öffentliche Fahndung nach dem 63-Jährigen aus.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Nun die gute Nachricht: Der Mann konnte zwischenzeitlich wohlbehalten zu Hause angetroffen werden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen