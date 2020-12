Polizei stoppt 18-jährigen Raser mit Tempo 109 in der City

Zahlreiche Temposünder stoppte die Polizei in Gelsenkirchen am Wochenende. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer dürfte künftig längere Zeit ohne Auto unterwegs sein.

Gelsenkirchen. Bei Tempokontrollen stellte die Polizei am Wochenende mehrere Raser. Für einen 18-jährigen BMW-Fahrer wird es nun besonders teuer.

Bei Geschwindigkeitskontrollen am vergangenen Wochenende stellte die Gelsenkirchener Polizei mehrere Raser im Stadtgebiet. Allein an der Grothusstraße/ Am Schlachthof fielen den Beamten zehn Fahrzeugführer auf, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um mehr als 31 Stundenkilometer überschritten haben. Sie erwartet nun ein Fahrverbot.

Ein Negativ-Highlight setzte in der Nacht zum Samstag um 21.28 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Gelsenkirchen. Mit seinem BMW fuhr er 48 Stundenkilometer zu schnell. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Ihn erwarten ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 560 Euro.

Zudem beschleunigte ein 18-jähriger Gelsenkirchener als trauriger Spitzenreiter in der Nacht um 23.20 Uhr seinen BMW auf 109 Stundenkilometer. Der junge Mann muss mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 960 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Hinzu kommen drei Punkte in seinem Fahreignungsregister in Flensburg. In diesen beiden Fällen kann das Bußgeld verdoppelt werden, da bei dieser Fahrweise von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird.