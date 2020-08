Die Gelsenkirchener Polizei nahm den Mann, einen 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz, in Gewahrsam. Er soll Lauben in einer Kleingartenanlage aufgebrochen haben.

Blaulicht Polizei schnappt mutmaßlichen Laubeneinbrecher in Bismarck

Gelsenkirchen-Bismarck. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrere Kleingarten-Lauben aufgebrochen haben soll. Auch Drogen waren im Spiel.

Fahndungserfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Beamte haben am Dienstag einen Mann festgenommen, der mehrere Lauben in einer Kleingartenanlage in Bismarck aufgebrochen haben soll. Außerdem hatte der mutmaßliche Täter Drogen dabei.

Polizisten nahmen den Mann um 6.15 Uhr im Eingangsbereich der Kleingartenanlage an der Grimbergstraße fest. Laut Polizeiangaben sei der 40-jährige gebürtige Recklinghäuser ohne festen Wohnsitz dringend tatverdächtig, mehrere Lauben aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet zu haben.

Die Gelsenkirchener Beamten stellten Einbruchswerkzeug und Drogen sicher

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Beamten, weil er verdächtige Geräusche gehört hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden unter anderem Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel gefunden. Diese Gegenstände stellten die Beamten sicher. An einem anderen Eingang der Anlage stand ein Trolley mit diversen Gegenständen zum Abtransport bereit. Auch diese wurden sichergestellt.

Insgesamt wurden mindestens sieben Lauben aufgebrochen. Die Beamten brachten den Mann ins Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.