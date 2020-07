Polizei NRW wirbt mit Infoveranstaltung um neue Studierende

Die Polizei in NRW sucht Bewerber für ihr duales Studium zum Kommissar bzw. zur Kommissarin.

Gelsenkirchen. In Münster gibt die Polizei NRW am 20. Juli Einblicke in ihre Arbeit, zur Verfügung stehen ab 2021 2500 duale Studienplätze.

Die Polizei NRW stellt für das Wintersemester im September 2021 2500 Plätze des Dualen Studiums zum Polizeikommissar bzw. zur Polizeikommissarin zur Verfügung. Dafür laden die Beamte am 20. Juli zu einer Informationsveranstaltung nach Münster.

Auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße geben die Werber des Präsidiums Münster am kommenden Montagabend ab 18 Uhr Einblicke in den Beruf sowie das Studium. Auch über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren sprechen die Polizisten, genauso die beruflichen Perspektiven.

Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden, eine Anmeldung unter personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de ist erforderlich.

