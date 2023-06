Polizei nach Hollywood-Raub: Bild zeigt Tatverdächtigen

Nach einem unfassbaren Raub in bester Hollywood-Manier in Gelsenkirchen hat ein Gericht nun ein Foto eines tatverdächtigen Mannes freigeben. Das Bild ist scharf.

Nach einem unfassbaren Raub in bester Hollywood-Manier in Gelsenkirchen hat ein Gericht nun ein Foto eines tatverdächtigen Mannes freigeben. Das Bild ist scharf.

Foto zeigt einen der gesuchten Gelsenkirchener Hollywood-Räuber

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann. Wer kann helfen, ihn zu identifizieren? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die vier gesuchten Räuber hatten sich als Polizisten verkleidet und ein anderes Fahrzeug am Donnerstag, 25. Mai, in Gelsenkirchen per „Polizeikelle“ gestoppt. Die beiden Dortmunder, Vater und Sohn, wurden mit Elektroschockern bedroht und ausgeraubt, danach zerstachen die Täter die Reifen des Autos und flüchteten in ihrem Tatfahrzeug.

Einer der unbekannten Tatverdächtigen ist nach Polizeiangaben „ein paar Tage zuvor bereits von Videokameras in einem Geschäft aufgezeichnet“ worden. Genauere Angaben zu dem Foto sind nicht gemacht worden, etwa ob das Foto von einem anderen Raubzug stammt.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Das Bild des Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

