Eine Party (Symbolbild) mit 15 Teilnehmern hat die Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 7. Mai, aufgelöst. Zwei Strafverfahren wegen Widerstandes wurden eingeleitet, dazu gab es 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Corona-Verstoß Polizei löst Party mit 15 Gästen in Gelsenkirchen auf

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Eine Party mit 15 Teilnehmern hat die Polizei Gelsenkirchen aufgelöst. Zwei Strafverfahren wegen Widerstandes wurden eingeleitet.

Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Gelsenkirchen am Freitag, 7. Mai, sind Beamte um 2.20 Uhr an der Florastraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen auf eine 15-köpfige Party-Gesellschaft gestoßen.

15 Anzeigen gegen Party-Teilnehmer und zwei Strafverfahren eingeleitet

Allen Teilnehmern wurde ein Platzverweis erteilt, sofern sie nicht vor Ort wohnhaft waren. Einer der Anwesenden hatte keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der 29-Jährige keine Angaben zu seiner Person machen und wurde zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Weil sich der 29-Jährige der Maßnahme massive widersetzte, musste er von den Beamten fixiert werden. Eine ebenfalls anwesende 30-jährige Frau mischte sich darauf ein und behinderte die Arbeit der Einsatzkräfte. Die angetrunkene Frau kam zur Ausnüchterung ebenfalls ins Gewahrsam. Die Polizei brachte 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Strafverfahren auf den Weg.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen