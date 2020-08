Polizei kontrolliert Mann ohne Maske und findet Marihuana

Gelsenkirchen. Nur weil er keine Schutzmaske trug, kontrollierten Polizisten einen Mann in Gelsenkirchen – und fanden bei ihm sieben Gramm Marihuana.

Weil ein 26-jähriger Essener im Gelsenkirchener Hauptbahnhof keine Maske trug, wurde er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert – und fiel dabei mit einem Drogendelikt auf. Bei dem Mann wurden sieben Gramm Marihuana sichergestellt.

Polizeikontrolle auf dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Hätte der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann einen Mund-Nasen-Schutz getragen, so die Bundespolizei, hätte er sich wohl eine Kontrolle und weiteren Ärger mit dem Gesetz ersparen können. So fiel er am Samstagabend (15.08) den Polizisten auf, die den Verstoß gegen die Maskenpflicht registrierten. Entsprechend endete die Kontrolle mit einem Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes.