Polizei in Gelsenkirchen nimmt zwei Männer fest

Zwei Männer nahm die Polizei in Gelsenkirchen am Wochenende fest.

Gelsenkirchen. Zwei Männer (19 und 26 Jahre) machten in Gelsenkirchen am Wochenende Bekanntschaft mit der Polizei: Die Beamten vollstreckten zwei Haftbefehle.

Zwei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am vergangenen Wochenende. Ein Mann blieb im Gewahrsam, der andere durfte wieder nach Hause gehen.

Am Freitag gegen 7.15 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung bei einer Verkehrskontrolle auf der Ewaldstraße in Resse einen 19-jährigen Mann aus Rumänien. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Bernkastel-Kues wegen Diebstahls vor. Die Beamten brachten den Gesuchten ins Polizeigewahrsam.

Ein Festgenommener durfte die Gelsenkirchener Wache wieder verlassen

Am Sonntag nahmen Polizisten nach einem Einsatz gegen 14.15 Uhr an der Straße Wiehagen in der Neustadt einen 26-Jährigen fest. Gegen den Gladbecker bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Beamten nahmen den Gesuchten mit zur Wache. Nachdem er dort die ersatzweise geforderte Geldstrafe von fast 2200 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen. Im Zusammenhang mit dem Einsatz erwartet den 26-Jährigen jetzt ein neues Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung.