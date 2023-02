Polizei Gelsenkirchen: Wer kennt mutmaßlichen Einbrecher?

Gelsenkirchen-Rotthausen. Erneut hat die Polizei Gelsenkirchen eine Fotofahndung gestartet und hofft auf Zeugenhinweise. Hier schlug der Mann zu.

Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sollen die Polizei Gelsenkirchen auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers und Ladendiebes führen. Außerdem hofft die Polizei Zeugenhinweise.

Beute: Waren und Geld aus einem Lebensmittelladen in Gelsenkirchen-Rotthausen

Wer kann diesen Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Ihm wird Einbruch und Diebstahl vorgeworfen. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der auf dem Foto gezeigte Mann steht im Verdacht, am 7. September vergangenen Jahres, das war ein Mittwoch, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6.45 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen eingebrochen zu sein und dort Waren und Bargeld gestohlen zu haben.

Der Unbekannte blieb aber nicht unbeobachtet. Eine Überwachungskamera hat den Mann gefilmt. Die Fotos sind auch auf dem Fahndungsportal der Polizei einsehbar.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

