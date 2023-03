Polizei Gelsenkirchen: Wer erkennt mutmaßliche Betrügerin?

Gelsenkirchen-Buer. Diebstahl und EC-Kartenbetrug wird einer gesuchten Frau vorgeworfen. Die Polizei Gelsenkirchen zeigt, wie sie aussieht.

Eine mutmaßliche Diebin und EC-Kartenbetrügerin sucht die Polizei. Dazu hat die Behörde jetzt das Bild aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Bargeld an Buerscher Sparkasse mit gestohlener EC-Karte abgehoben

Diese Frau wird wegen Diebstahls und EC-Kartenbetrugs gesucht. Wer kann helfen, sie zu identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Das Fahndungsbild zeigt die gesuchte Frau beim Abheben von Bargeld an einem Geldautomaten in der Sparkasse Nienhofstraße am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 11 Uhr und 11.25 Uhr.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zuvor soll die unbekannte Frau die Geldbörse aus dem Stoffbeutel einer Frau gestohlen haben. Die Bilder der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen