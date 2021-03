Polizei Gelsenkirchen warnt nach Diebstählen vor Betrügern

Gelsenkirchen. Trickbetrüger haben in den vergangenen Tagen zwei Gelsenkirchenerinnen bestohlen. Die Polizei warnt.

Zwei Gelsenkirchenerin sind in den vergangenen Tagen von Trickbetrügern bestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Der erste Fall ereignete sich demnach am Donnerstag (11. März) in Buer. Zwei Männer klingelten gegen 12 Uhr bei einer 98-jährigen Frau in ihrer Wohnung an der Westerholter Straße. Sie gaben sich als Handwerker aus und gelangten so in das Haus. Einer der beiden angeblichen Handwerker ging mit der Frau in den Keller und lenkte sie dort ab. Währenddessen durchsuchte der andere Mann die Wohnräume und entwendete Schmuck und Bargeld. Beide konnten fliehen.

Laut Polizeiangaben sind die Täter zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter groß. Hinweise zu den Männern können der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 gegeben werden.

Trickbetrüger gab sich als Bank-Mitarbeiter aus

Zum zweiten Fall kam es am Sonntag (14. März) in Bulmke-Hüllen. Eine 37-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter einer Bankfiliale ausgab. Er behauptete, Unbefugte hätten sich Zugang zu ihrem Bankkonto verschafft, weshalb die Frau per Online-Banking Geld überweisen solle. Nachdem die 37-Jährige die Überweisung abgeschlossen hatte, beendete der Anrufer das Gespräch.

Die Polizei warnt vor den Maschen der Trickbetrüger. So soll niemand unbekannte Personen ins Haus lassen. Im Zweifelsfall könne man stets die Polizei anrufen. Selbiges gelte auch bei Zweifelsfällen am Telefon. Niemals würden sich zudem Bankmitarbeiter sensible Kundendaten telefonisch erfragen. Passwörter und Daten solle man keinesfalls herausgeben.