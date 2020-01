Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen vollstreckte drei Haftbefehle, nahm zwei Männer fest. Einer von ihnen wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizei Gelsenkirchen vollstreckt drei Haftbefehle

Gleich zwei per Haftbefehl gesuchte Männer konnten von der Polizei Gelsenkirchen am Dienstag festgenommen werden. Gegen 16.45 Uhr verhafteten die Beamten an der Schreinerstraße einen 30-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorlag. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Gelsenkirchener in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Abend, gegen 19 Uhr, überprüften Polizeibeamte einen 49-Jährigen an der Schonnebecker Straße. Gegen den Mann lagen laut Pressemitteilung zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Der Gelsenkirchener wurde in Gewahrsam genommen.