Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen nach einem Raub an einer Seniorin am Dienstagmittag.

Blaulicht Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen nach Raub an Seniorin

Gelsenkirchen-Ückendorf. Unbekannter Mann schnappt sich in Ückendorf die Tasche der Gelsenkirchenerin und flüchtet – Polizei beschreibt den Täter.

Zeugen gesucht: Ein unbekannter Mann raubte einer 73-jährigen Gelsenkirchenerin am Dienstagmittag (14. Juli) in Ückendorf die Tasche und flüchtete. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise unter 0209-3658110 (Kriminalkommissariat) oder 0209-3658240 (Kriminalwache).

Gegen 14 Uhr stieg die Seniorin nach Angaben der Polizei mit ihrem Rollator aus einem Bus an der Ückendorfer Straße, als sich von hinten ein Mann näherte. Der Täter griff sich den Stoffbeutel, der am Rollator hing, und flüchtete in Richtung Markgrafenhof.

Die Polizei beschreibt den Mann als sehr schlank, ungefähr 1,85 Meter groß sowie zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er trug außerdem eine graue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.