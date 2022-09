Polizei Gelsenkirchen sucht Spielhallen-Räuber mit Fotos

Die Polizei Gelsenkirchen sucht einen Mann, der Geld aus einer Spielhalle in Schalke gestohlen haben soll (Fahndungsfotos im Artikel).

Gelsenkirchen. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Spielhallen-Räuber. Erkennt ihn jemand wieder?

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe eines Fotos einer Überwachungskamera nach einem tatverdächtigen Räuber.

Räuber soll Geld aus einer Spielhalle in Gelsenkirchen-Schalke gestohlen haben

Der Gesuchte steht im Verdacht, am Sonntag, 26. Juni 2022, in Schalke Geld aus einer Spielhalle an der Bismarckstraße gestohlen zu haben.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht diesen tatverdächtigen Räuber. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht die Veröffentlichung des Fotos angeordnet.

