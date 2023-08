Fahndung: Mädchen wird Opfer „erheblicher Straftaten“

Gelsenkirchen. Mit Fotos versucht die Polizei Gelsenkirchen, die Identität eines kleinen blonden Mädchens aufzuklären. So sieht das Kind aus.

Anlässlich eines laufenden Strafverfahrens der Gelsenkirchener Polizei gegen einen hier bekannten Verdächtigen sind die Ermittler auf „erhebliche Straftaten“ gestoßen, die gegen ein kleines Mädchen verübt worden sind. Problem: Die Identität des Mädchens ist der Polizei nicht bekannt, dazu das Umfeld, in dem es lebt. Deshalb wendet sich die Behörde an die Öffentlichkeit.

Polizei Gelsenkirchen: Wer ist das blonde Mädchen, wo und in welchem Umfeld lebt es?

Die Gelsenkirchener Polizei fragt: Wer kann helfen, die Identität dieses kleinen Mädchens aufzuklären oder Angaben zu seinem Umfeld machen? Foto: Foto: Polizei

Welche Straftaten dem Verdächtigen zur Last gelegt werden – etwa Kindesmissbrauch, Gewalt oder ähnlich Schlimmes - kann die Polizei aufgrund des „geltenden Opferschutzes“ nicht beantworten, so ein Polizeisprecher.

Nur so viel: Das Bildmaterial ist wahrscheinlich im August 2017 an einem bisher unbekannten Ort in Deutschland entstanden. Die Aufnahmen sind damals zwischen 6 Uhr und 23.50 Uhr gemacht worden.

Die Ermittler fragen daher: Wer kann helfen, die Identität des kleinen Mädchens aufzuklären oder Angaben zu seinem Umfeld machen? Hinweise bitte an die Polizei unter: 0209 365 7631.

Bilder des Mädchens sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

