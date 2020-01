Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Einbruch in Ückendorf nach den Tätern.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Im Juni 2019 suchten Einbrecher eine Wohnung in Gelsenkirchen-Ückendorf heim. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gelsenkirchen sucht Einbrecher mit Fahndungsfotos

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Einbrecher.

Diese Bilder wurden vom Amtsgericht Essen zur Veröffentlichung freigegeben. Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Unbekannten stehen im Verdacht, am 30. Juni 2019, gegen 20.40 Uhr in eine Wohnung an der Munscheidstraße im Stadtteil Ückendorf eingebrochen zu sein. Da nach Angaben der Polizei sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder zugelassen.

Diese Bilder wurden vom Amtsgericht Essen zur Veröffentlichung freigegeben. Wer kennt diese Männer Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.