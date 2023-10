Polizei Gelsenkirchen sucht diesen Fahrraddieb: Bild im Text

Gelsenkirchen. Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Fahrraddieb um ihre Mithilfe. Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Dieb. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Freitag, 23. Juni, gegen 15.30 Uhr ein abgestelltes Fahrrad auf einem Tankstellengelände an der Buer-Gladbecker-Straße in Buer entwendet zu haben.

Amtsgericht Essen hat Veröffentlichung des Fotos angeordnet

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Der Mann hat dunkle Haare, eine schlanke Statur und trug ein kariertes Hemd und eine auffällige Armbanduhr. Wer Hinweise zum Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen