Polizei Gelsenkirchen sucht Diebe und Einbrecher mit Fotos

Diese beiden Männer sollen in eine Wohnung an der Straße Görtzhof eingebrochen sein. Danach wurden sie in einer Straßenbahn von den Überwachungskameras gefilmt.

Gelsenkirchen. Mit Fotos aus der Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen drei mutmaßliche Diebe und zwei Einbrecher, die im April zugeschlagen haben.

Die Polizei sucht mehrere mutmaßliche Täter mit Fahndungsfotos aus Überwachungskameras. Es geht dabei um zwei Diebstähle und einen Einbruch aus dem April. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Dieser Mann soll am 22. April einen Rucksack am Hauptbahnhof gestohlen haben. Foto: Polizei

Einer der Unbekannten steht im Verdacht, am Mittwoch, 22. April, zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr einen Rucksack am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen entwendet zu haben. Auf dem Fahndungsfoto trägt er einen Schnurrbart, eine Cap mit Armee-Muster, ein gelbes T-Shirt, eine blaue Jacke und eine graue Jeans.

Der junge und der ältere Täter sollen gemeinsam Bargeld in einem Getränkemarkt in Schalke gestohlen haben. Foto: Polizei

Zwei weitere Unbekannte sollen am Dienstag, 7. April, gegen 17 Uhr, in einem Getränkemarkt an der Münchener Straße in Schalke Bargeld gestohlen haben. Es handelt sich dabei um einen jungen Mann mit längeren dunklen Haaren, der auf dem Fahndungsfoto einen Anzug trägt, sowie um einen älteren Mann mit kurzen, dunklen Haaren und Sakko.

Männer stahlen Fernsehen und Spielkonsole aus Wohnung in Erle

Mit einem weiteren Fahndungsfoto sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Einbrechern (Hauptfoto des Artikels). Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Donnerstag, 16. April, in eine Wohnung an der Straße Görtzhof in Erle eingebrochen zu sein. Hier stahlen sie ein Fernsehgerät, eine Spielekonsole und Uhren. Wenig später wurden zwei Männer in Erle in einer Straßenbahn beobachtet und gefilmt. Sie transportierten einen großen flachen Gegenstand, der in eine Decke gewickelt war, möglicherweise ein Flachbildfernseher.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/365-8240 (Kriminalwache) zu melden.