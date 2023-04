Polizei Gelsenkirchen: Sicherheitstraining für Pedelecfahrer

Zum Start der Fahrradsaison bietet die Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht ein Pedelec-Training für Radlerinnen und Radler an. Dabei geht es speziell um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Zum Start der Fahrradsaison bietet die Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht ein Pedelec-Training für ältere Radlerinnen und Radler an. Dabei geht es speziell um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Zahl der verunglückten Radfahrer in Gelsenkirchen stark gestiegen

In der jüngsten Verkehrsunfallstatistik sind fast 10.000 Verkehrsunfälle für 2022 erfasst. Auffällig dabei: Die Zahl der verunglückten Radfahrer, inklusive Pedelec-Fahrer, ist um rund 24 Prozent auf nunmehr 200 (+37) gestiegen. Allein betrachtet, hat die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer von 2021 auf 2022 um 20 Prozent zugenommen. Besorgniserregender sieht es bei E-Scootern aus: Hier wuchs die Zahl der Verunglückten von 36 auf 52, das ist es Plus von rund 44 Prozent.

Polizei und Verkehrswacht wollen daher den sicheren Umgang mit den Pedelecs, die immerhin bis zu 25 Stundenkilometer schnell sind, üben. Das kostenlose, gut dreistündige Training richtet sich vor allem an Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ab 60 Jahren. Es ist ein Mix aus Theorie und Praxis.

Wichtig ist: Es besteht Helmpflicht, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Teilnehmende müssen außerdem ihr eigenes Pedelec mitbringen. Vor Fahrtantritt checken die Experten von Polizei und Verkehrswacht die Zweiräder.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Kurs begrenzt, ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht. Es werden die ersten Anmeldungen berücksichtigt, Teilnehmer erhalten eine schriftliche Benachrichtigung bzw. Bestätigung der Polizeibehörde.

Schulungstermine sind am 2. Mai, 10. Mai, 25. Mai, 31. Mai sowie am 6. Juni jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr geplant. Eine Anmeldung für die Trainings in der Jugendverkehrsschule im Stadtnorden an der Lohmühlenstraße ist ab sofort möglich. Ansprechpartner ist Polizeihauptkommissar Carsten Jahns, erreichbar unter der Rufnummer: 0157 39 22 22 44.

