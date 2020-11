Polizei Gelsenkirchen nimmt vier Männer nach Drogenfund fest

Die Polizei fand in einer Wohnung in Gelsenkirchen 150 Gramm Marihuana. Foto:

Gelsenkirchen-Horst. Die Polizei Gelsenkirchen kontrollierte auf der Poststraße einen Mann und fand Marihuana. Der brachte die Beamten auf die Spur weiterer Verstöße.

Vier Männer mussten am vergangenen Wochenende die Polizei nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Wache begleiten. Am Samstag, 28. November, kontrollierten die Beamten einen 34-Jährigen auf der Poststraße in Horst.

Der Gelsenkirchener fuhr um 20.20 Uhr mit einem Elektroroller mitten auf der Straße. Als ihn die Polizisten nach einem Ausweis durchsuchten, fanden sie ein Tütchen Marihuana. Der Mann sagte, dass er das Marihuana kurz zuvor in der Wohnung eines 61-jährigen Gelsenkircheners auf der Strundenstraße gekauft hatte. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam, das er nach erfolgter Identitätsfeststellung wieder verlassen konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Gelsenkirchen: 150 Gramm Marihuana in Wohnung gefunden

Der wegen der späten Stunde und wegen Gefahr im Verzug zuständige Eilstaatsanwalt ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 61-Jährigen an. Die Polizei nahm schon im Hausflur des Mehrfamilienhauses deutlichen Marihuana-Geruch war.

Als sie die Wohnung betraten, wurden sie vom Wohnungsinhaber angegriffen. Er versuchte, einen Beamten zu schlagen. Anschließend wurden er und seine beiden 29 und 30 Jahre alten Söhne vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizeibeamten über 150 Gramm Marihuana und Bargeld. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.