Polizei Gelsenkirchen nimmt gesuchten 33-Jährigen fest

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Polizei Gelsenkirchen hat einen 33-Jährigen festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Nun muss er für fünf Monate uns Gefängnis.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Samstagvormittag einen 33-Jährigen festgenommen, der nun für fünf Monate ins Gefängnis muss. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 11 Uhr an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen.

Betäubungsmittel dabei: Zweites Verfahren kommt auf den 33-Jährigen zu

Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Fahrerflucht und ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Beleidigung vorlag. Da er bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun noch ein neues Verfahren.