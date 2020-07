Polizei Gelsenkirchen greift bei zwei Prügeleien durch

Bei zwei Prügeleien griff die Polizei Gelsenkirchen am Samstag ein (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Am Hauptbahnhof Gelsenkirchen und in Bulmke-Hüllen kommt es zu Auseinandersetzungen. Polizei leitet Strafverfahren ein.

Prügeleien mit mehreren Beteiligten löste die Polizei Gelsenkirchen am Samstag (25. Juli) am Hauptbahnhof sowie in Bulmke-Hüllen auf. Mittendrin: sechs junge Frauen und ein unkooperativer Beschuldigter.

An der Kreuzung Wanner Straße/Auf dem Graskamp in Bulmke-Hüllen eskalierte gegen 18 Uhr ein Streit zwischen sieben Personen. Beim Eintreffen fand die Polizei sechs Frauen und einen jungen Mann zwischen 16 und 26 Jahren vor, die sich prügelten – mehrere Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Beamten verteilten deutliche Worte, Platzverweise und leiteten ein Strafverfahren ein.

Schlägerei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen

Um 23.20 Uhr rummste es dagegen auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt, zwei nach Angaben der Polizei stark alkoholisierte Männer (33 und 46 Jahre alt) schlugen auf einen 41-Jährigen ein. Der Jüngere der Beschuldigten gab sich in der Folge aggressiv und unkooperativ, beide kamen in Gewahrsam auf die Wache. Sie erwarten jetzt Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, der 41-Jährige kam leicht verletzt davon.