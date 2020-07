Polizei Gelsenkirchen gehen vier Verkehrssünder ins Netz

Bei Verkehrskontrollen am Montag und Dienstag schrieb die Polizei Gelsenkirchen vier Anzeigen.

Gelsenkirchen. Ohne Führerschein, mit Drogen: Bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen schreibt die Polizei am Montag und Dienstag vier Anzeigen.

Zwei Strafverfahren, zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren: So lautet die Bilanz der Polizei Gelsenkirchen nach Verkehrskontrollen zwischen Montag- und Dienstagmorgen (6. bis 7. Juli).

Gleich doppelt daneben griff ein 29-jähriger Gelsenkirchener, den die Polizei am Montagmorgen auf der Hiberniastraße kontrollierte. Ihm fehlte zum einen der Führerschein, zum anderen schlug der freiwillige Drogentest an. Auf der Wache entnahm der Arzt Blut, den Autofahrer erwartet ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Das kommt auch auf den Lkw-Fahrer zu, der um kurz vor 14 Uhr ohne Fahrerlaubnis auf der Ewaldstraße in Resse unterwegs war. Die Polizei untersagte dem 31-Jährigen die Weiterfahrt. Auf der Weißenburger Straße in Ückendorf endete am Montagabend dann der Ausflug eines 22-Jährigen, den nach abgegebener Blutprobe ein Ordnungswidrigkeitsverfahren erwartet.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr ging den Polizisten zudem ein 34-Jähriger aus Barneveld (Niederlande) ins Netz – der positive Drogenvortest machte eine Blutabnahme erforderlich. Ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste der Autofahrer eine Sicherheitsleistung zahlen – oben drauf kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

