Polizei Gelsenkirchen fahndet nach Einbrechern vom 27. April

Nach diesem Mann fahndet die Gelsenkirchener Polizei wegen eines Einbruchs vom 27. April in der City.

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Polizei Gelsenkirchen fahndet mit Überwachungsbildern nach Einbrechern. Unbekannte waren im April in ein Geschäft in der City eingebrochen.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Einbrecher. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am 27. April 2020, früh morgens gegen 4.10 Uhr in ein Geschäft an der Bahnhofstraße eingebrochen zu sein. Dort erbeuteten sie unter anderem Bargeld.

Hinweise an die Gelsenkirchener Polizei

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.