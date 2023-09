Polizei Gelsenkirchen fahndet mit Fotos: Wer kennt die Frau?

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen fahndet mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach der

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer bislang unbekannten Frau. Sie steht im Verdacht, bereits am Samstag, 7. Januar 2023, unerlaubt eine Debitkarte an sich genommen und versucht zu haben, damit Geld abzuheben.

Der Versuch scheiterte, mit der gefundenen Karte Geld abzuheben

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Als das Vorhaben in einer Bankfiliale an der Hüttenstraße in Bulmke-Hüllen misslang und die Karte vom Automaten eingezogen wurde, entfernte sich die Gesuchte in unbekannte Richtung.

Ein 64-jähriger Gelsenkirchener hatte der Polizei gemeldet, dass ihm die Karte am selben Tag gegen 10 Uhr wahrscheinlich in einem Bus verloren gegangen sei.

Beschreibung der Gesuchten liegt vor

Beschreibung der Gesuchten: Die Frau hat braune Haare und eine kräftige Statur, sie trug eine schwarze Winterjacke, rote Jogginghose und graue Turnschuhe.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder durch das zuständige Amtsgericht veranlasst. Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Frau? Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen