Polizei Gelsenkirchen: E-Bikes und Pedelecs richtig schützen

Gelsenkirchen. Fast 500 Fahrräder wurden 2022 in Gelsenkirchen als gestohlen gemeldet. Was die Polizei zum Schutz von Rad, E-Bike und Pedelec rät.

Moderne Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs sind teuer. Das weckt Begehrlichkeiten und ruft oft auch Diebe auf den Plan. Allein im vergangenen Jahr wurden im Stadtgebiet 440 Räder als gestohlen gemeldet. Zum Beginn der Fahrradsaison rät die Polizei Gelsenkirchen daher zum richtigen Diebstahlschutz von Zweirädern.

Rad an einem festen Ankerpunkt mit Panzerkabelschloss oder -riegel absichern

Gerade teure Pedelecs und E-Bikes sollten „mit guten und richtig angelegten Schlössern“ gesichert werden, um sie vor fremdem Zugriff zu schützen, rät das Polizeipräsidium. Besonders geeignet seien dafür massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Angeschlossen werden sollte das Fahrrad damit unbedingt an einem festen Gegenstand samt Rahmen, Vorder- und Hinterrad – und das am besten in gesicherten Kellern, Garagen oder alternativen Unterstellmöglichkeiten.

Akku, Fahrradcomputer oder anderes wertvolles Zubehör haben Langfinger ebenso im Visier. Daher ist es ratsam, solches Zubehör mitzunehmen oder wenigstens nicht ohne Absicherung am Fahrrad zu lassen.

Für den Fall eines Falles, so die Polizei weiter, sollten unbedingt wichtige Daten des Fahrrades, wie die Rahmennummer, Marke, Modell oder Farbe, notiert werden. Hilfreich seien zudem Fotos oder das Ablichten markanter Stellen mit hohem Wiedererkennungswert. „Jeder Diebstahl sollte zudem angezeigt werden“, sagt die Polizei. „Der Kaufbeleg als Eigentumsnachweis ist daher aufzubewahren.“

Und: „Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie jemanden bei einem Fahrraddiebstahl beobachten oder den Verdacht haben, dass sich jemand unberechtigt an einem Fahrrad zu schaffen macht.“

