Polizei Gelsenkirchen: Diese Jugendliche wird vermisst

Gelsenkirchen-Bismarck. Eine 16-jährige Jugendliche ist aus einem Wohnheim in Gelsenkirchen verschwunden, die junge Frau wird vermisst. So sieht sie aus.

Auf der Suche nach einer vermissten Jugendlichen bittet die Polizei Gelsenkirchen Bürgerinnen um Mithilfe.

Polizei: 16-jährige aus Gelsenkirchener Jugendwohnheim in Bismarck verschwunden

Die 16- Jährige wurde zuletzt am vergangenen Freitag, 18. August, in einem Jugendwohnheim in Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck gesehen. Sie trägt der Polizei zufolge ein Tablet bei sich, das Gerät lockte sich am Montag, 21. August, zuletzt in Bochum ein.

Diese 16-Jährige wird vermisst. Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Hinweise. Wer kann sagen, wo sie sich aufhält oder wo sie gesehen wurde? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Sie ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat rotblonde Haare und blaue Augen. Die Jugendliche trägt vermutlich eine dunkle Cargohose, ein dunkles Oberteil (wahrscheinlich ein dunkler Pullover) und schwarze Sneaker der Marke „Vans“ (komplett schwarz, ohne weiße Streifen).

Auch ihr hellblauer Rucksack, den sie möglicherweise bei sich hat, ist von der Marke „Vans“.

Hinweise zum Aufenthaltsort an die Polizei unter: 0209 365 8210 oder 0209 365 8240. Das Bild der Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu sehen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen