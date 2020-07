Polizei Gelsenkirchen bremst berauschte Autofahrer aus

Gelsenkirchen. Bei Kontrollen in Gelsenkirchen am Mittwoch und Donnerstagmorgen stoppt die Polizei drei Autofahrer mit positivem Drogenvortest.

Bei Kontrollen in Gelsenkirchen am Mittwoch (8. Juli) und Donnerstagmorgen (9. Juli) bremste die Polizei drei Autofahrer aus, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss den Straßenverkehr unsicher gemacht hatten. Das Trio erwarten jetzt Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Der 28-jährige Gelsenkirchener fiel am Mittwochvormittag in Ückendorf auf, als er während der Fahrt sein Handy benutzte. Die Polizei stoppte den weißen Ford Transit, laut Meldung schlug der freiwillige Drogenvortest an. Er musste sein Auto ebenso stehen lassen wie ein 30-Jähriger, den die Ordnungshüter am frühen Abend in der Altstadt wegen des gleichen Vergehens aus dem Verkehr zogen.

Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr stoppten die Beamten zudem in Beckhausen einen 25-jährigen Emsdettener, dessen Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte. Er verließ die Polizeiwache zu Fuß – alle Drei erwartet in den nächsten Tagen Post.

