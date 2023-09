Polizei fasst Auto-Knacker in Schalke: Er ist 14 Jahre alt

Gelsenkirchen-Schalke. Einen Auto-Knacker hat die Gelsenkirchener Polizei gestellt. Erschreckend: Er ist erst 14 Jahre alt und der Behörde kein Unbekannter.

In einem besonders schweren Fall von Diebstahl hat die Gelsenkirchener Polizei einen Tatverdächtigen gestellt – der Junge ist gerade einmal 14 Jahre alt.

Kinderzimmer durchsucht: Polizei Gelsenkirchen findet mehr mutmaßliches Diebesgut

Beamte sind am Freitag, 1. September, gegen 14 Uhr zur Liboriusstraße in Schalke geeilt. Dort gab ein 33-jähriger Gelsenkirchener an, dass er kurz zuvor einen Jugendlichen dabei beobachtet habe, wie er in sein Auto eingebrochen und ein darin befindliches Ladekabel gestohlen habe. Lesetipp:Gelsenkirchens Teenie-Räuber: Das ist die Bilanz der Polizei

Hinweise und Beschreibungen waren so detailliert, dass die anschließenden Ermittlungen die Polizei zur Wohnadresse eines Jugendlichen führten, der bei der Polizeibehörde „kein Unbekannter ist“, wie ein Sprecher mitteilte. Mit dem Verdacht und den Beweisen konfrontiert, gab der 14-Jährige seine Tat im Beisein seiner Erziehungsberechtigten zu. Die Eltern stimmten der Durchsuchung seines Zimmers zu.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dabei wurde weiteres, vermeintliches Diebesgut wie diverse Autoschlüssel und Bankkarten, gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt, inwiefern die Gegenstände aus zurückliegenden Straftaten stammen. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen