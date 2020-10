Polizei fasst 24-Jährigen nach versuchtem Wohnungseinbruch

Die Gelsenkirchener Polizei konnte einen 24-Jährigen nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Bulmke-Hüllen fassen.

Gelsenkirchener Polizei stellt 24-Jährigen nach versuchtem Wohnungseinbruch

Ein Bewohner einer Wohnung an der Grillostraße hörte am frühen Samstagmorgen, 3. Oktober, gegen 4.20 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Sofort rief er die Polizei. Die Beamten fanden schließlich einen einschlägig vorbestraften 24-jährigen Mann, der sich auf dem Dachboden versteckt hatte.

Während seiner Festnahme habe er massiven Widerstand geleistet, heißt es in einer Meldung der Polizei. Beim Tatverdächtigen gefundene Gegenstände hätten Hinweise auf weitere Taten ergeben, so die Polizei weiter.