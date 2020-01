Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Schon im Januar hat ein Mann einen Schraubenzieher aus einem Baumarkt in Gelsenkirchen geklaut. Die Polizei sucht ihn jetzt mit einem Foto.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei fahndet öffentlich nach räuberischem Diebstahl

Nach einem Diebstahl in einem Baumarkt fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem gesuchten Mann. Bereits am Samstag, 12. Januar, hatte der unbekannte Mann gegen 11.10 Uhr aus den Auslagen eines Baumarktes an der Caubstraße einen Schraubenzieher eingesteckt. Als er die Kasse ohne zu bezahlen passieren wollte, hielt ihn der Ladendetektiv am Arm fest.

Mit dem Schraubenzieher bedroht

Der Unbekannte wehrte sich und richtete den Schraubenzieher in Richtung des Detektivs, der daraufhin vom Dieb abließ und ihm die Flucht ermöglichte. Hinweise zum Mann nimmt die Polizei entgegen: 0209/365 81 12 oder -8240.

+++ Update, 8. Januar: Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung zurückgezogen. Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier. +++