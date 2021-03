Polizei fahndet mit Fotos nach jugendlichen Gewalttätern

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht sie zwei jugendliche Schläger.

Männlichen Busfahrgast mit Schlägen und Tritten attackiert

Die Polizei Gelsenkirchen sucht auch diesen Jugendlichen, der zu dem Duo gehört, das am 11. Dezember 2020 in der Buslinie 381 einen Fahrgast krankenhausreif geschlagen hat. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Tat hat sich laut Polizei bereits am Freitag, 11. Dezember 2020, in einem Fahrzeug der Buslinie 381 ereignet, das in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Süd unterwegs war. Gegen 19.50 Uhr war es in dem Fahrzeug zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden jugendlichen Tatverdächtigen und einem männlichen Fahrgast gekommen, der vom Duo zunächst beleidigt wurde.

Im weiteren Verlauf attackierte einer der beiden jugendlichen Tatverdächtigen den Mann mit Tritten und Schlägen gegen Brust und Kopf. Der Fahrgast musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen flüchteten an der Haltestelle „Pumpwerk“ aus dem Bus in unbekannte Richtung.

Beide gesuchten Jugendlichen sind schlank und 15 bis 17 Jahre alt

Täterbeschreibungen: 1. 15-17 Jahre, etwa 1,75 m, schwarze Wollmütze, beige-braune Jacke, dunkle Hose, schwarze Maske mit „Comic“-Aufdruck; 2. 15-17 Jahre, etwa 1,65 m, schwarze Jacke, schwarze Hose, blaue medizinische Maske. Beide sind schlank.

Da alle sonstigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder aus den Überwachungskameras des Busses angeordnet. Wer Hinweise zu beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden unter: 0209/365-7512 oder -8240.