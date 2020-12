Polizei erwischt drei betrunkene Autofahrer in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Drei betrunkene Autofahrer hat die Polizei Gelsenkirchen am Wochenende gestoppt und drei Strafverfahren eingeleitet.

Drei Einsätze wegen betrunkener Fahrzeugführer haben die Polizei in Gelsenkirchen am Wochenende beschäftigt. Bilanz: drei Blutproben, zwei sichergestellte Führerscheine und drei Strafverfahren.

In Schlangenlinien von der Autobahn in die Gelsenkirchener Altstadt unterwegs

Den Auftakt machte am Samstag gegen 0.40 Uhr ein Autofahrer aus Gelsenkirchen, der in Schlangenlinien von der A 42 auf den Weg in die Gelsenkirchener Altstadt unterwegs war. An der Königstraße stoppte die alarmierte Polizei den 36-Jährigen.

Roller-Fahrer fährt in Gelsenkirchen bei Rot über die Ampel

Ebenfalls am Samstagabend betrunken unterwegs war um 19.20 Uhr ein 26-jähriger Rollerfahrer auf der Florastraße. An einer Fußgängerampel fuhr er über Rot. Ein Zweiradfahrer verfolgte anschließend den Pkw bis zu seinem Anhalteort. Die alarmierte Polizei brachte den Mann zur Wache.

Eine weitere Blutprobe ist am Montag gegen 2.40 Uhr in der Altstadt fällig geworden. Polizisten hielten einen 31-jährigen Mercedes-Fahrer an, der nicht angeschnallt war und sich auffällig verhielt.