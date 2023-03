Polizei entsetzt: Jugendliche und Frau täuschen Notlage vor

Einen üblen Scherz mit Fake-Hilferufen erlaubt haben sich vier Jugendliche am Mittwoch, 15. März, in Gelsenkirchen. Auch eine erwachsene Frau machte auch noch mit.

Einen üblen Scherz mit Fake-Hilferufen erlaubt haben sich vier Jugendliche am Mittwoch, 15. März, in Gelsenkirchen. Was den Fall noch schlimmer macht: Ausgerechnet eine erwachsene Frau, die es hätte besser wissen müssen, machte dabei mit. Die Polizei ist entsetzt, schließlich geht es im Einsatzalltag manchmal auch um Leben und Tod – „mit solchen Dingen ist nicht zu spaßen“.

Polizei Gelsenkirchen: 43-Jährige und vier Jugendliche schreien aus Spaß um Hilfe

Eine 14 Jahre alte Jugendliche alarmierte am Dienstag gegen 18.23 Uhr die Polizei per Notruf, als sie von einem Brachgelände an der Koststraße im Stadtteil Horst Hilfe-Schreie hörte, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Mit Blaulicht und Martinshorn eilten Beamte zur Hilfe.

An der Einsatzstelle stießen die Beamten auf eine 47 Jahre alte Frau und vier Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren, „die glaubhaft versicherten“, sich einen Spaß erlaubt zu haben. Zu Straftaten sei es nicht gekommen. Ein Platzverweis war die Folge.

Damit ist die Gruppe glimpflich davongekommen. Denn im Gesetz steht: „Wer vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

Die Polizei stellt heraus, dass die Zeugin im konkreten Fall „genau richtig gehandelt und den Notruf gewählt hat, weil sie davon ausgehen musste, etwas Schlimmes würde passieren“. Daran schließt sich ein eindringlicher Appell der Behörde, „keine Straftat vorzutäuschen oder eine Notlage zu simulieren“.

