Polizei: Englische Lernfahrerlaubnis führt zum Stillstand

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen zieht die Polizei wieder zahlreiche Auto- und Motorrad-Fahrer aus dem Verkehr – aus unterschiedlichen Gründen.

Bei Verkehrskontrollen am Dienstag (14. Juli) und Mittwochmorgen (15. Juli) erwischte die Polizei Gelsenkirchen wieder zahlreiche Gelsenkirchener, die gegen die Regeln verstießen. Neben Alkohol- und Drogenmissbrauch spielte auch eine englische Lernfahrerlaubnis eine Rolle.

Ohne Führerschein unterwegs und dann auch noch aufs Gas drücken? Dieses Vorhaben überlegt sich der 36-jährige Gelsenkirchener in Zukunft wohl zwei Mal – am Dienstagmorgen um kurz nach zehn Uhr beendete die Polizei die Motorrad-Fahrt auf der Bickernstraße vorzeitig.

Fahrerlaubnis ungültig, Wagen gesucht

Auch ein 29 Jahre alter Skoda-Fahrer aus Gelsenkirchen musste gegen 21.45 Uhr am Wiehagen in Rotthausen seinen Motor abstellen. Zum einen, weil die englische Lernfahrerlaubnis in Deutschland ungültig ist. Zum anderen, weil die Polizei den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Den Gelsenkirchener erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs war nach Polizeiangaben ein 24-Jähriger, den die Beamten am Mittwochmorgen um halb drei aus dem Verkehr zogen. Nach einem positiven Atemalkoholtest muss der Gelsenkirchener ebenso mit Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen wie der 30-Jährige, der am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr auf der Essener Straße in Horst auffiel. Bei ihm schlug der Drogenvortest an, weshalb es für eine Blutprobe auf die Wache ging.

